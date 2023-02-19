Песков: заявление Нуланд, что Крым является законной целью для Украины, подчеркивает глубину разногласий США и России

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19 февраля 2023, 11:37

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заявление заместителя руководителя американского внешнеполитического ведомства Виктории Нуланд, согласно которому Крымский полуостров является законной целью для Украины, подчеркивает глубину имеющихся разногласий между Вашингтоном и Москвой. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Слова Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США, подчеркивают глубину разногласий Соединенных Штатов и России, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Североатлантический альянс хочет поражения России в текущем конфликте.