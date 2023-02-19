Захарова в ответ на слова Макрона, что Франция никогда не желала разгрома России, указала, что НАТО хочет поражения РФ на Украине

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19 февраля 2023, 11:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не желала разгрома РФ, указала, что Североатлантический альянс, в котором состоит Париж, хочет поражения Москвы на Украине. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова, комментируя высказывание Макрона, напомнила, что Франция является членом НАТО. По словам пресс-секретаря МИД, военно-политический блок «во всех документах прописывал в качестве противника Россию».

«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят», — добавила Захарова.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси поддержала поставку киевской стороне самолетов F-16.