Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала поставку Украине истребителей F-16

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19 февраля 2023, 10:58

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, поддержала поставку Украине истребителей F-16. Об этом пишет Telegram-канал БелТА.

«Пелоси поддержала передачу Киеву истребителей F-16», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также американский политик высказалась в пользу того, чтобы приступить к обучению украинских пилотов использованию самолетов «уже сейчас, потому что это займет некоторое время».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, политический аналитик Сергей Марков отметил, что хозяин Белого дома Джо Байден, находясь в Польше, обратится к РФ и президенту страны Владимиру Путину и призовет россиян сдаться.