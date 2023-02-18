Медведев назвал Бербок, предложившую Путину сменить курс на 360°, «мастером геометрии»

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18 февраля 2023, 21:56

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта "Единой России".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал неловкое высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, посетовав, что Европой управляют столь невежественные люди.

Ранее в субботу, выступая в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, Бербок предложила российскому президенту Владимиру Путину сменить курс на 360 градусов и осчастливить таким образом весь мир.

«Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой», - написал по этому поводу в своем англоязычном твиттере Медведев. При этом он заверил министра, что будет ровно так, как она сказала: Россия со своего курса не сойдет.

«Не сомневайтесь, мастер геометрии, так оно и будет. Мы будем придерживаться выбранного нами курса», - пообещал бывший президент РФ.