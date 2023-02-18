Глава германского МИД Бербок предложила Путину осчастливить мир, развернув свой курс на 360 градусов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оконфузилась во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в ФРГ.
Дипломат предложила российскому лидеру развернуть свою политику на 360 градусов, не учтя, что такой «разворот» приведет в ту же точку, с которой начался.
«Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив», — заявила Бербок.
Ранее скандал вызвали слова Бербок, сказанные на заседании ПАСЕ. Тогда она заявила, что Европа ведет войну с Россией. Замглавы Собвеза РФ Дмитрий Медведев в связи с этим высказыванием назвал главу немецкого внешнеполитического ведомства «полной и полезной дурой».