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Израильскую делегацию выгнали из зала заседания саммита Африканского союза

, 20:40 Источник: РБК

Израильскую делегацию выгнали из зала заседания саммита Африканского союза
Заседание 36 сессии Ассамблеи Африканского союза. Фото: Wang Ping/globallook.com

Делегацию Израиля на 36 сессии Ассамблеи Африканского союза, которая проходит в Аддис-Абебе, попросили покинуть зал заседания через несколько минут после открытия. Израильский МИД считает, что всему виной позиция Алжира и Южной Африки, контролируемых Ираном. Об этом пишет в субботу The Times of Israel.

Как сообщило издание, к членам делегации, возглавляемой замминистра иностранных дел Израиля Шарон Бар-Ли, через несколько минут после открытия саммита подошли сотрудники службы безопасности и попросили их удалиться из зала. При этом израильские дипломаты были официально аккредитованы на мероприятии и имели пропуска.

Комментируя инцидент, израильский МИД выразил сожаление в связи с тем, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном».

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН утверждал, что за атакой на оборонный объект в конце января стоит Израиль.  

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