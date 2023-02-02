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Постпред Ирана при ООН: предварительное расследование показало, что за атакой на объект Минобороны страны 28 января стоит Израиль

, 08:58

Постпред Ирана при ООН: предварительное расследование показало, что за атакой на объект Минобороны страны 28 января стоит Израиль
Флаг Ирана, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Предварительное расследование продемонстрировало, что за атакой на объект иранского министерства обороны, произошедшей 28 января, стоит Израиль. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Саид Иравани, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций.

«Предварительное расследование показало, что ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана несет Израиль — постпред республики при ООН», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава кабмина еврейского государства Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастна ли его страна к случившемуся.

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