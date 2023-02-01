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Премьер Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару беспилотников по Ирану 28 января

, 08:52

Премьер Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару беспилотников по Ирану 28 января
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Ilia Yefimovich / globallookpress.com

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастна ли его страна к удару беспилотных летательных аппаратов по Ирану 28 января. Об этом информирует ТАСС.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастно ли еврейское государство к удару по Ирану 28 января», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сообщалось, что отечественный политический аналитик Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой атаки по военным заводам на иранской территории являются «расползанием» украинского конфликта.

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