Дипломат Полянский: Западу пришлось смягчить антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН к годовщине начала СВО на Украине

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18 февраля 2023, 12:13

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Западу пришлось смягчить антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. На это указал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации.

Согласно оценке, высказанной отечественным дипломатом, оппонентам Москвы становится все труднее «продавливать антироссийские тексты».

«Вот и сейчас с огромным скрипом идет работа над проектом резолюции Генассамблеи по “годовщине” СВО, из которой западники постарались убрать все “острые углы”, максимально все “скруглить”, чтобы заручиться самой широкой возможной поддержкой», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Полянского.

По его словам, «текст становится все более и более размытым».

Полянский добавил, что голосование по документу, о котором идет речь, скорее всего, пройдет 23 февраля.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес сделал заявление о том, что киевская сторона получит современные истребители только после завершения спецоперации Москвы.