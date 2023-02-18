Министр обороны Британии Уоллес: Украина получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания СВО

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18 февраля 2023, 11:37

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Felix Hörhager / globallookpress.com

Украина получит современные истребители, такие как самолеты Eurofighter, только после завершения специальной военной операции (СВО) Москвы. С соответствующим заявлением выступил Бен Уоллес, министр обороны Соединенного Королевства.

«Глава Минобороны Британии заявил Spiegel, что Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале РИА Новости.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее в субботу сообщалось, что украинские силы сбросили на позиции войск РФ, которые действуют на Угледарском направлении, снаряд с неизвестным отравляющим веществом.