Украинские силы сбросили на позиции войск России на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом

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18 февраля 2023, 11:28 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские силы сбросили на позиции войск Российской Федерации, которые дислоцируются на Угледарском направлении, снаряд с неизвестным отравляющим веществом. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Украинские боевики сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили РИА Новости российские военные», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, американский законодатель Адам Смит допустил реализацию сценария, при котором Соединенные Штаты могут продолжить процесс вооружения киевской стороны и после окончания СВО.