Конгрессмен Адам Смит: США могут продолжить вооружать Украину и после завершения спецоперации России

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18 февраля 2023, 10:13

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут продолжить процесс вооружения Украины и после окончания специальной военной операции (СВО), которую проводит Москва. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «RT на русском», допустил конгрессмен Адам Смит.

«США могут продолжить вооружать Украину и после завершения спецоперации, заявил американский конгрессмен Politico», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Российская СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что представитель Совета Федерации Андрей Климов назвал проходящую в эти дни Мюнхенскую конференцию по безопасности «шабашем» поджигателей украинского конфликта.