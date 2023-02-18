Сенатор Климов назвал проходящую Мюнхенскую конференцию «шабашем» поджигателей конфликта на Украине

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18 февраля 2023, 09:58

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Андрей Климов назвал проходящую в эти дни Мюнхенскую конференцию «шабашем» поджигателей украинского конфликта. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Сейчас натовцы и их сообщники соревнуются в русофобии в Мюнхене», — написал Климов.

Парламентарий счел ироничным то, что «свой шабаш» поджигатели конфликта на Украине официально называют конференцией по безопасности.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что администрация американского лидера Джо Байдена готова, если возникнет подобная необходимость, запросить у Конгресса дополнительные средства для помощи киевской стороне.