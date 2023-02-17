Премьер Польши Моравецкий призвал предоставить Украине эксклюзивные условия по вступлению в Евросоюз

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17 февраля 2023, 22:56 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что Украине следует предоставить эксклюзивные условия и особые переговоры по вступлению в ЕС.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что если бы он мог отменить "нормальный" путь по вступлению Украины в Европейский союз, то он бы это сделал. Польский премьер выразил мнение, что нельзя позволить Киеву вести переговоры как обычному кандидату на членство в содружестве.

Моравецкий добавил, что выступает за ускоренное принятие Украины в Евросоюз.