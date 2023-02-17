Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами-членами НАТО

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17 февраля 2023, 22:31 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля, заявил, что Варшава готова в коалиции со странами НАТО поставить Киеву истребители МиГ-29.

Матеушу Моравецкому ранее сегодня был задан вопрос, планирует ли Польша поставить украинской стороне истребители F-16. На вооружении Войска польского в настоящий момент стоят лишь два типа истребителей – F-16 и МиГ-29.

Моравецкий ответил, что Варшава располагает небольшим количеством F-16, вследствие чего согласна поставить истребители другого типа совместно с другими государствами Североатлантического альянса.