МИД РФ: власти Японии в угоду США разрушают накопленный годами позитив в отношениях с Россией

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14 февраля 2023, 19:59 Источник: МИД РФ

МИД России. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что правительство Японии, возглавляемое Фумио Кисидой, последовательно разрушает выстроенные за долгие годы позитивные отношения с Россией и делает это в угоду Вашингтону.

В своем комментарии, распространенном во вторник, Захарова подчеркивает, что День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля, в этом году «отличился особым накалом русофобии» - причем, как со стороны официальных представителей, так и общественности.

«Обратили внимание, что на этот раз безосновательные территориальные претензии на южные Курильские острова сопровождались злобными выпадами против России в связи с ситуацией на Украине», - говорится в комментарии.

Захарова напомнила, что итоги Второй мировой войны закреплены в том числе в Уставе ООН, поэтому они должны быть безоговорочно приняты правительством Японии, которое в настоящее время «последовательно разрушает накопленный за долгие годы обоюдными усилиями позитив в двусторонних связях, пренебрегая в угоду США коренными интересами своего народа».