Белый дом не исключает, что ВСУ могут оставить Бахмут, и утверждает, что решение за Киевом

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14 февраля 2023, 19:19 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Oliver Contreras/globallook.com

Вашингтон не оказывает влияния на решения, принимаемые военным руководством Украины, в том числе в ситуации с Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил в ходе регулярного брифинга во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.

Он оценил как сложную ситуацию вокруг Бахмута и признал, что Россия «продолжает добиваться там постепенного прогресса». При этом он не стал прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

«Я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет [город] или нет», - сказал Кирби, подчеркнув, что украинца «сами решают», как им действовать в той или иной ситуации.

«Мы не говорим им, что делать, а что не делать», - заверил представитель Белого дома.

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal написала, что битва за Бахмут дорого обходится Украине, и если части ВСУ там будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации Зеленского как внутри Украины, так и за рубежом.