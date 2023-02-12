В Артёмовске и его окрестности продолжаются кровопролитные бои

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2023, 14:44

Фото: Минобороны РФ

ТК «Рыбарь» сообщает, что продолжаются бои за Парасковиевку, куда уже зашли наши штурмовые группы. Противник ожесточенно сопротивляется. В Артёмовске слышна плотная стрельба на севере, северо-востоке, юго-востоке и юге. Бойцы обеих сторон сражаются за каждый дом. Схватка носит бескомпромиссный, упорный характер. ЧВК «Вагнера» настроены сломить сопротивление противника, а тот в свою очередь не собирается сдаваться.

«Рыбарь» информирует: «К югу от Артемовска идут бои за Красное и в районе Ступочки у Часов Яра. Дорога их Артёмовска на Часов Яр до сих пор находится под контролем ВСУ.

Севернее близ Купянска войска ВС РФ продолжают наступление и отвоёвывают территорию у врага за пядью - пядь. Россияне заняли несколько районов Гряниковки и нависли над боевыми порядками неприятеля со стороны Горобьевки и Таволжанки, вынудив его отступить из Двуречного. Командование ВСУ перебрасывает подкрепления на этот участок фронта.

ВСУ покинули позиции на окраинах Синьковки. Россияне в свою очередь заняли оборону в Лимане 1-м.

Украинские 66-я и 25-я бригады понесли большие потери в районе Ямполовки и Балки Журавки в результате огневой подготовки и последующих атак российской 144-й мсд.

Командование ВСУ начало частичный отвод сил 66-й омбр к Лиману и Краматорску для восстановления боеспособности и подготовки нового рубежа обороны.