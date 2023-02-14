Омбудсмен Сердюкова сообщила, что в Луганск прибыли десять из двенадцати освобожденных из украинского плена военных

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14 февраля 2023, 12:01 Источник: Telegram

военный, unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова утром во вторник, 14 февраля, предоставила информацию о том, что в Луганск прибыли десять из двенадцати освобожденных военнопленных.

Виктория Сердюкова отметила, что ранее сегодня состоялся очередной приезд военнослужащих, которых освободили 4 февраля из украинского плена.

В Луганск к настоящему моменту прибыли только десять их них, так как еще двое проходят лечение на территории другого субъекта РФ – их оперируют. Предполагается, что в ближайшие дни они тоже прибудут в Луганск.