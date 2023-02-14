Омбудсмен Сердюкова сообщила, что в Луганск прибыли десять из двенадцати освобожденных из украинского плена военных

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова утром во вторник, 14 февраля, предоставила информацию о том, что в Луганск прибыли десять из двенадцати освобожденных военнопленных.
Виктория Сердюкова отметила, что ранее сегодня состоялся очередной приезд военнослужащих, которых освободили 4 февраля из украинского плена.
В Луганск к настоящему моменту прибыли только десять их них, так как еще двое проходят лечение на территории другого субъекта РФ – их оперируют. Предполагается, что в ближайшие дни они тоже прибудут в Луганск.