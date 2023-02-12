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Политолог Аграновский: казнь российских военнопленных носит систематический характер со стороны ВСУ

, 13:34 Источник: Подмосковье сегодня

Политолог Аграновский: казнь российских военнопленных носит систематический характер со стороны ВСУ
Ximena Borrazas / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины проводят систематические казни российский военнопленных. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал международный политолог и юрист Дмитрий Аграновский.

Комментируя заявление пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марты Уртадо о том, что опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, эксперт отметил, что данный случай «далеко не единичный».

Аграновский отметил, что казнь военнопленных прямо нарушает соответствующее положение Женевской конвенции 1949 года и является преступлением в любой стране.

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