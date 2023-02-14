Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава Минобороны Писториус: Германия организовывает производство боеприпасов Gepard для передачи их Украине

, 11:51 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны Писториус: Германия организовывает производство боеприпасов Gepard для передачи их Украине
MOD Russia/via Globallookpress.com

Федеративная Республика Германии организовывает производство боеприпасов для самоходной установки Gepard для передачи их Украине. Об этом заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, такое производство будет способствовать поставке продукции Киеву независимо от других стран, у которых Германия ранее заказывала боеприпасы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что решение стран членов НАТО поставлять Украине истребители не сделает альянс участником конфликта.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram