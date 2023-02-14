Глава Минобороны Писториус: Германия организовывает производство боеприпасов Gepard для передачи их Украине

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14 февраля 2023, 11:51 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Федеративная Республика Германии организовывает производство боеприпасов для самоходной установки Gepard для передачи их Украине. Об этом заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, такое производство будет способствовать поставке продукции Киеву независимо от других стран, у которых Германия ранее заказывала боеприпасы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что решение стран членов НАТО поставлять Украине истребители не сделает альянс участником конфликта.