Reuters: Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей Украине не сделают НАТО частью конфликта

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13 февраля 2023, 16:14 Источник: Лента.Ру

Если государства — члены НАТО примут решение о поставках Украине истребителей, то это не сделает Североатлантический альянс частью конфликта. Об заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова цитирует агентство новостей Reuters.

Комментируя возможность быстрых поставок на Украину истребителей производства стран Запада, генсек НАТО отметил, что на это «потребуется время».

По мнению норвежского политика, блок считает своим первым приоритетом обеспечить поставки Украине уже обещанного вооружения.





