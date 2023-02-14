Президент Аргентины Фернандес назначил Агустина Росси новым главой кабинета министров

Канцелярия аргентинского президента опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что на пост премьера назначен Агустин Росси вместо Хуана Мансура.
Сообщается, что президент Аргентины Альберто Фернандес договорился с Мансуром отправить его возглавлять предвыборную компанию Освальдо Хальдо, претендующего на пост губернатора.
Росси становиться третьим по счёту премьером за время правления Фернандеса. Ранее Росси был директором Федеральной разведывательной службы, а до этого возглавлял министерство обороны Аргентины.
Недавно президент Фернандес выступил с заявлением, что Аргентина и другие страны Латинской Америки не планируют поставлять вооружение на Украину.