Дональд Трамп-младший заявил, что США сообщениями об НЛО пытаются отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»

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14 февраля 2023, 10:17 Источник: РИА "Новости"

Дональд Трамп-младший, IMAGO/Kyle Mazza/globallook.com

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американские власти сообщениями о неопознанных летающих объектах решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков".

Дональд Трамп-младший заявил, что "симпатичный блестящий предмет" нужен для того, чтобы отвлечь людей от того, что Соединенные Штаты "вроде бы совершили акт войны" против РФ.

Напомним, ранее сегодня телеканал CNN, ссылаясь на направленные в конгресс материалы Пентагона, сообщил, что сбитый американскими военными над Канадой объект выглядел как металлический шар с подвешенным к нему грузом.