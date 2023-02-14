Хамада: Япония планирует закупить у США крылатые ракеты Tomahawk

Агентство Kyodo сообщило о заявлении министра обороны Японии Ясукадзу Хамада заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk.
По информации агентства, власти Японии намереваются договориться с американской стороной в ближайшее время, а именно в 2023 финансовом году, который начинается 1 апреля.
Закупка ракет будет совершаться в рамках системы «иностранного военного содействия», она предназначена для поставки американских оборонных средств.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят вопрос поставок военных самолетов Украине.