Хамада: Япония планирует закупить у США крылатые ракеты Tomahawk

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14 февраля 2023, 07:47

US Navy/globallookpress.com

Агентство Kyodo сообщило о заявлении министра обороны Японии Ясукадзу Хамада заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk.

По информации агентства, власти Японии намереваются договориться с американской стороной в ближайшее время, а именно в 2023 финансовом году, который начинается 1 апреля.

Закупка ракет будет совершаться в рамках системы «иностранного военного содействия», она предназначена для поставки американских оборонных средств.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят вопрос поставок военных самолетов Украине.