Бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения страны Ион Кику заявил, что официальные лица в Киеве в течение года пытаются различными путями втянуть Кишинев в конфликт с Москвой.
Ион Кику подчеркнул, что в настоящий момент внимание международного сообщества снижается, вследствие чего, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков, необходимо как можно больше вовлеченных в конфликт сторон.
Экс-премьер Молдавии также добавил, что власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, однако подобные шаги бессмысленны, так как страна в результате окажется в полной международной изоляции.