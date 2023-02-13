Бывший премьер-министр Молдавии Кику заявил, что Киев пытается втянуть Кишинев в конфликт с Москвой

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13 февраля 2023, 21:40 Источник: РИА "Новости"

Ион Кику, Mo Tongshe/MOLDPRES

Бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения страны Ион Кику заявил, что официальные лица в Киеве в течение года пытаются различными путями втянуть Кишинев в конфликт с Москвой.

Ион Кику подчеркнул, что в настоящий момент внимание международного сообщества снижается, вследствие чего, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков, необходимо как можно больше вовлеченных в конфликт сторон.

Экс-премьер Молдавии также добавил, что власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, однако подобные шаги бессмысленны, так как страна в результате окажется в полной международной изоляции.