Президент Санду: в Молдавии готовятся диверсии с целью свергнуть конституционный строй и передать страну «в распоряжение России»

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13 февраля 2023, 15:10

Президент Молдавии Майя Санду, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

В Молдавии в настоящий момент готовятся диверсии с целью свергнуть конституционный строй и передать бывшую советскую республику «в распоряжение России». С соответствующим утверждением, как передает ТАСС, выступила молдавский президент Майя Санду.

«Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — процитирована Санду в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно версии, высказанной политиком, цель ожидающихся диверсий состоит в том, чтобы осуществить свержение конституционного строя и передать страну в «распоряжение России».

Молдавская оппозиция, в свою очередь, сегодня анонсировала на воскресенье новые акции протеста против высоких тарифов на энергию.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение о том, что западные государства приглядывают Молдавию на роль «следующей Украины». По словам отечественного дипломата, Майя Санду готова практически на все.