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Сергей Лавров: на роль «следующей Украины» Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент Санду готова практически на все

, 11:28 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сергей Лавров: на роль «следующей Украины» Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент Санду готова практически на все
Президент Молдавии Майя Санду, Panoramic / globallookpress.com

На роль «следующей Украины» западные государства в настоящий момент приглядывают Молдавию, президент бывшей советской республики Майя Санду готова практически на все. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

«На роль "следующей Украины" Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров назвал ложным утверждение, согласно которому Москва отказывается от переговорного процесса по Украине.

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