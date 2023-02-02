Глава МИД Лавров: тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, — ложь, Москва продолжит это опровергать

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2 февраля 2023, 11:20 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Утверждение, согласно которому Российская Федерация отказывается от переговорного процесса по Украине, является ложным, Москва продолжит это опровергать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ.

«Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, — ложь, Москва продолжит это опровергать, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель отечественного внешнеполитического ведомства отметил, что у западных государств есть надежда на стратегическое поражение РФ.