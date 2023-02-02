Глава МИД Лавров: тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, — ложь, Москва продолжит это опровергать

Утверждение, согласно которому Российская Федерация отказывается от переговорного процесса по Украине, является ложным, Москва продолжит это опровергать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ.
«Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, — ложь, Москва продолжит это опровергать, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, руководитель отечественного внешнеполитического ведомства отметил, что у западных государств есть надежда на стратегическое поражение РФ.