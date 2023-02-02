Лавров: Запад надеется на стратегическое поражение России, мы находимся в эпицентре геополитической битвы

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2 февраля 2023, 11:12 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Западные государства надеются на стратегическое поражение Российской Федерации, мы находимся в эпицентре геополитической битвы. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Сергей Лавров, руководитель дипломатического ведомства РФ.

«Запад надеется на стратегическое поражение России, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, мы находимся в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Лавров отметил, что чем более дальнобойные вооружения передаются украинскому режиму Западом, тем дальше их необходимо отодвигать от территорий РФ.