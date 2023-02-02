Лавров: чем более дальнобойные вооружения поставляются Западом киевскому режиму, тем дальше их нужно отодвигать от территорий РФ

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2 февраля 2023, 11:04 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Чем более дальнобойные вооружения поставляются западными государствами украинскому режиму, тем дальше их необходимо отодвигать от территорий Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указал глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Лавров отметил, что Украину никто не пытается убедить вернуться к переговорам с РФ.