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Столтенберг: поставки боеприпасов странами НАТО Украине в разы превышают возможности их производства, его нужно расширить

, 16:02

Столтенберг: поставки боеприпасов странами НАТО Украине в разы превышают возможности их производства, его нужно расширить
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, IMAGO/Jens Schicke / globallookpress.com

Поставки снарядов государствами Североатлантического альянса киевской стороне в разы превышают возможности их производства, его необходимо расширить. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь военно-политического блока.

«Поставки боеприпасов странами НАТО на Украину в разы превышают возможности их производства, альянс должен расширить производство», — процитирован Столтенберг в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Также генсек отметил, что руководители оборонных ведомств НАТО обсудят в Брюсселе военно-промышленные возможности организации.

Как сообщалось ранее сегодня, Йенс Столтенберг указал на то, что во время встречи министров обороны блока, которая пройдет на текущей неделе, будет обсужден вопрос передачи военных самолетов Киеву.

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