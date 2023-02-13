Кадыров: Вооруженные силы России пока используют свой потенциал не на полную мощь в ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации пока используют свой потенциал не на полную мощь в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Вооруженные силы РФ используют свой потенциал не на полную мощь в ходе специальной военной операции на Украине, считает Рамзан Кадыров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
По словам чеченского лидера, необходимо «дать украинскому народу сделать свой вывод».
«Если так будет продолжаться и они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет и [нам] дадут приказ быстро закончить», — добавил Кадыров.
Российская СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный парламентарий Алексей Пушков отметил, что Финляндия сомневается, хватит ли ей самой танков Leopard, если Хельсинки передаст данные бронемашины киевской стороне.