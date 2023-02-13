Сенатор Пушков: Финляндия сомневается, хватит ли ей самой Leopard в случае отправки танков Украине

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13 февраля 2023, 14:54

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Финляндия сомневается, хватит ли ей самой танков Leopard в случае отправки данных боевых машин киевской стороне. На это указал представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков.

«Еще одна европейская страна сомневается, хватит ли ей самой танков Leopard, если она пошлет их на Украину», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

По его словам, противники передачи бронемашин Киеву отмечают, что Финляндия имеет очень протяженную сухопутную границу с РФ — 1090 километров — которую нужно оборонять.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, депутат Госдумы Юрий Швыткин сделал заявление о том, что в нижней палате парламента не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации в России.