Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Стрелков пожелал Алаудинову, которого пытались убить отравленным письмом, выздоровления и назвал его умным и энергичным человеком

, 11:35

Стрелков пожелал Алаудинову, которого пытались убить отравленным письмом, выздоровления и назвал его умным и энергичным человеком
Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков, фото из его Telegram-канала

Бывший командир ополченцев Донецкой народной республики Игорь Стрелков пожелал Апти Алаудинову, которого пытались убить посредством отравленного письма, выздоровления и назвал помощника руководителя Чечни умным и энергичным человеком. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Стрелкова.

«Желаю Апти Ароновичу скорейшего выздоровления! (Был хорошо и близко знаком с ним в Чечне). Умный и энергичный человек», — говорится в посте, который выложил экс-командир.

Как сообщалось ранее сегодня, российский политический эксперт Сергей Марков поинтересовался, ответит ли Москва на попытку убийства помощника Рамзана Кадырова.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

В мире

В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.