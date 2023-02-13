Стрелков пожелал Алаудинову, которого пытались убить отравленным письмом, выздоровления и назвал его умным и энергичным человеком

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13 февраля 2023, 11:35

Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков, фото из его Telegram-канала

Бывший командир ополченцев Донецкой народной республики Игорь Стрелков пожелал Апти Алаудинову, которого пытались убить посредством отравленного письма, выздоровления и назвал помощника руководителя Чечни умным и энергичным человеком. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Стрелкова.

«Желаю Апти Ароновичу скорейшего выздоровления! (Был хорошо и близко знаком с ним в Чечне). Умный и энергичный человек», — говорится в посте, который выложил экс-командир.

Как сообщалось ранее сегодня, российский политический эксперт Сергей Марков поинтересовался, ответит ли Москва на попытку убийства помощника Рамзана Кадырова.