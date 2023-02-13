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Политолог Марков поинтересовался, ответит ли РФ на попытку убийства помощника Кадырова Алаудинова с помощью отравленного письма

, 11:24

Политолог Марков поинтересовался, ответит ли РФ на попытку убийства помощника Кадырова Алаудинова с помощью отравленного письма
Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков поинтересовался, ответит ли Российская Федерация на попытку убийства помощника руководителя Чеченской Республики Апти Алаудинова посредством отравленного письма. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале эксперта.

Марков в своем посте назвал Алаудинова «фактически главным представителем Рамзана Кадырова» в зоне специальной военной операции.

«Опять Россия не ответит?» — задал вопрос аналитик.

Ранее в понедельник Кадыров проинформировал, что его помощнику прислали письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам чеченского лидера, в настоящий момент Алаудинов проходит курс лечения в одном из медучреждений Москвы.

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