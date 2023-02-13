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Кадыров сообщил о покушении на жизнь своего участвующего в СВО помощника Алаудинова с помощью отравленного конверта

, 09:25

Кадыров сообщил о покушении на жизнь своего участвующего в СВО помощника Алаудинова с помощью отравленного конверта
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал о покушении на жизнь своего помощника Апти Алаудинова с помощью отравленного конверта. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Кадырова.

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов несколько дней назад был отравлен», — говорится, в частности, в посте Кадырова.

По его словам, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт, пропитанный отравляющим веществом, с сообщением для командира «Ахмата», принимающего участие в специальной военной операции (СВО). В настоящий момент Алаудинов и два адъютанта находятся на лечении в московском медицинском учреждении и «идут на поправку», отметил чеченский лидер.

Он добавил, что сейчас идет расследование покушения, «результаты уже есть».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому на наступившей неделе главой украинского министерства обороны станет Кирилл Буданов.

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