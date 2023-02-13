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СВР: США планируют забросить боевиков в Россию и другие страны СНГ для проведения терактов против дипломатов и силовиков

, 10:06

СВР: США планируют забросить боевиков в Россию и другие страны СНГ для проведения терактов против дипломатов и силовиков
Боевые действия в Сирии, Handout / globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют забросить боевиков в Российскую Федерацию и другие страны Содружества Независимых Государств для осуществления террористических актов в отношении дипломатических работников и представителей силовых ведомств. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила Служба внешней разведки РФ.

«США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии, сообщает СВР», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также в СВР указали, что американцы намерены забросить боевиков в Россию и другие страны СНГ для проведения терактов против дипломатов и силовиков.

Как сообщалось ранее, директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что Вашингтон тратит все больше усилий с целью сохранения единства государств, входящих в Североатлантический альянс, для агрессии в отношении России.

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