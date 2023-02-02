Глава СВР Нарышкин: США тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО для агрессии против России

Соединенные Штаты тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство государств, входящих в Североатлантический альянс, для агрессии в отношении Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки РФ.
«США тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, а если кто-то из них сомневается, Вашингтон жестко ставит их на место, как канцлера ФРГ, рассказал РИА Новости Нарышкин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, глава СВР отметил, что Москва, осуществляющая с 24 февраля прошлого года специальную военную операцию, не хочет конфликта до последнего украинца.