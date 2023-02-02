Директор СВР Нарышкин: Россия не хочет конфликта до последнего украинца, большая часть населения Украины — нормальные люди

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2 февраля 2023, 07:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация не хочет конфликта до последнего украинца, большая часть населения бывшей советской республики — нормальные люди. На это, как передает РИА Новости, указал Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ.

По словам Нарышкина, процитированного в Telegram-канале отечественного информационного агентства, большая часть населения Украины — нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики Североатлантического альянса. Глава СВР отметил, что Москва не хочет конфликта до последнего украинца.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что у Вашингтона отсутствует заинтересованность в урегулировании ситуации на Украине.