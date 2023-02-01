Валентина Матвиенко: США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

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1 февраля 2023, 15:09

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

У Соединенных Штатов отсутствует заинтересованность в завершении конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«США не заинтересованы в завершении украинского конфликта», — процитирована Матвиенко в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также спикер отметила, что верхняя палата российского парламента пока не проводила консультации с правительством страны по поводу введения до конца специальной военной операции моратория по закону о госзакупкам.

Как сообщалось ранее сегодня, Валентина Матвиенко указала на то, что Москва готова к переговорам по Украине, если к ним реально готов киевский режим.