Спикер Совфеда Матвиенко: Россия готова к переговорам по Украине, если к ним реально готов киевский режим

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1 февраля 2023, 14:56

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Россия готова к переговорам по Украине, если к ним реально готов режим, который в настоящий момент находится у власти в Киеве. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

«Россия готова к переговорам по Украине, если киевский режим к ним реально готов», — процитирована спикер верхней палаты парламента РФ в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее избранный чешский президент Петр Павел указал на то, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине следует поддержать, как только появится хоть малейший шанс на их проведение.