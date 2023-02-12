Президент России Путин: морская пехота Тихоокеанского и Северного флотов героически сражается в ходе спецоперации

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12 февраля 2023, 14:49

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Морская пехота Тихоокеанского и Северного флотов России героически сражается в ходе специальной военной операции (СВО) Москвы. Соответствующую оценку действий морпехов озвучил президент страны Владимир Путин.

Журналист Павел Зарубин разместил в своем Telegram-канале фрагмент нового выпуска программы «Москва. Кремль. Путин», где зафиксированы слова главы государства, произнесенные им после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Пехота морская работает <...> прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — отметил президент.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский снова выложил в интернет фотографию военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».