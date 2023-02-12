Зеленский снова разместил в сети фотографию украинского военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова»

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12 февраля 2023, 14:34

Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский снова разместил в интернете фотографию украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». На это обратил внимание Telegram-канал «RT на русском».

«Зеленский опять выложил фото украинского военного с эмблемой дивизии СС “Мертвая голова”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что в прошлый раз политик разместил изображение с солдатом Вооруженных сил Украины с такой же нашивкой 9 мая 2022 года, однако быстро его удалил. В сентябре эмблема «Мертвой головы» попала на фотографию с Зеленским, которая была сделана во время посещения главой государства города Изюма Харьковской области.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский лидер ввел в действие решение Совнацбеза страны о применении рестрикций против 200 лиц, которые связаны с Российской Федерацией.