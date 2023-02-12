Президент Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза Украины о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией

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12 февраля 2023, 14:17

Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза бывшей советской республики о применении ограничительных мер в отношении 200 лиц, которые связаны с Российской Федерацией. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто отметил, что призывы ЕС о поставках вооружений Киеву лишь затягивают текущий конфликт.