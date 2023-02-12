Глава МИД Венгрии Сийярто: призывы ЕС поставлять оружие Киеву лишь затягивают конфликт на Украине и уже «нанесли ущерб Европе»

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12 февраля 2023, 14:06

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Heikki Saukkomaa via imago-i / globallookpress.com

Призывы ЕС поставлять оружие киевской стороне лишь затягивают украинский конфликт и уже «нанесли ущерб Европе». Соответствующее заявление сделал Петер Сийярто, руководитель венгерского дипломатического ведомства.

Глава МИД, выступивший в эфире радиостанции Kossuth, дал свой комментарий по поводу высказывания спикера Европарламента Роберты Метсолы, которая предложила передать Украине ракеты большой дальности и боевые самолеты. По словам Сийярто, подобные призывы ЕС только затягивают нынешний конфликт и уже «нанесли ущерб Европе».

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Польши Анджея Дуды, который допустил, что Москва может одержать победу, если западные государства не отправят Киеву технику в ближайшие недели.