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Аргументы Недели → Политика 13+

Российские торговые сети могут обязать продавать продукцию местных производителей

, 02:54 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Российские торговые сети могут обязать продавать продукцию местных производителей
Виктор Лисицын / globallookpress.com

Крупные российские торговые сети хотят обязать продавать на прилавках своих магазинов продукцию местных производителей. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Согласно полученной информации, соответствующих законопроект разработал глава комитета верхней палаты парламента по экономической политике Андрей Кутепов, целью которого является поддержка региональных производителей и обеспечение их занятости на территории России.

Также отмечается, что данный законопроект должен помочь российским регионам в кратчайшие сроки восстановить свои экономики.

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