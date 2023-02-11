Замглавы МИД Вершинин: возможность переговоров России и Украины при Байдене зависит от «мудрости» президента США и его окружения

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11 февраля 2023, 10:35 Источник: «Звезда»

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Возможность переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной в период президентства Джо Байдена зависит от «мудрости» главы Соединенных Штатов и его окружения. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Вершишин, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

Отечественный дипломат, ставший собеседником журналистов телевизионного канала «Звезда», отметил, что Москва и Киев уже вели переговоры, однако они были прерваны.

«И вы помните, что они были прерваны украинской стороной..., но решения-то принимаются не в Киеве», — заявил Вершинин.

Замглавы МИД добавил, что вероятность российско-украинского диалога при Байдене зависит от «осмотрительности» и «мудрости» американского лидера и его команды.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, Сергей Вершишин указал, что когда настанет время для переговоров, РФ будет готова к ним, но без предварительных условий.