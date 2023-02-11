Замглавы МИД Вершинин: когда настанет время для переговоров с Украиной, Россия будет готова к ним, но без предварительных условий

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11 февраля 2023, 09:52 Источник: «Звезда»

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Когда настанет время для переговоров с Украиной, Российская Федерация будет готова к ним, но без предварительных условий. С соответствующим заявлением выступил Сергей Вершинин, заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

Отечественный дипломат отметил, что любые боевые действия заканчиваются переговорами, и Москва уже не раз утверждала, что будет готова к диалогу с киевской стороной, когда такой момент настанет.

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — добавил Вершинин, ставший собеседником журналистов телевизионного канала «Звезда».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, советник руководителя американского оборонного ведомства Селест Уолландер указала, что Соединенные Штаты не возражает против нанесения подконтрольными Киеву силами ударов западными вооружениями по территории Крымского полуострова.