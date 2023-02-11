Помощник главы Пентагона Уолландер: США не возражают против нанесения войсками Украины ударов западным оружием по Крыму

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11 февраля 2023, 09:30

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Вашингтон не возражает против нанесения украинскими войсками ударов западными вооружениями по территории Крымского полуострова. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указала Селест Уолландер, советник американского министра обороны.

«В США заявили, что не возражают против нанесения ВСУ ударов с применением западного оружия по Крыму. Помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер объяснила такую позицию тем, что Штаты признают полуостров украинским», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Крым весной 2014 года вошел в состав Российской Федерации по итогам состоявшего в регионе референдума. Как сообщалось ранее в субботу, руководитель дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американская сторона по-прежнему не замечает зверств правящего в Киеве режима.